Техеда: «Из нынешней сборной России не знаю ни одного футболиста»

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда признал, что знает ни одного игрока сборной России. Напомним, что 9 октября его национальная команда сыграет с россиянами в товарищеском матче.

– Знаете кого-то из сборной России?

– Сейчас – нет, а вот раньше знал многих, особенно тех, кто играл в европейских чемпионатах: Аршавин, Павлюченко. Когда люди выступают за большие клубы, о них слышишь постоянно. Сейчас, как я понимаю, в России смена поколений, поэтому, возможно, я мало кого знаю. Но это нормальный процесс, время от времени такое происходит везде. Россия от этого не кажется слабее как команда.