Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Еременко отстранен от футбольных матчей на 30 дней

Полузащитник сборной Финляндии и московского ЦСКА Роман Еременко отстранен на 30 дней от футбольных матчей. По этой причине футболист не принимал участие во встрече второго тура отборочного раунда ЧМ-2018 с Исландией (2:3).

Соответствующее письмо от УЕФА получила футбольная федерация Финляндии. Комментарий со стороны руководства ЦСКА должен последовать в пятницу, 7 октября.

Роман покинул расположение сборной, которая продолжит подготовку к матчу отборочной кампании чемпионата мира 2018 года с Хорватией без одного из своих лидеров.