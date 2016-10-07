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  • Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Еременко отстранен от футбольных матчей на 30 дней

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Еременко отстранен от футбольных матчей на 30 дней

7 октября 2016, 00:47
52

Полузащитник сборной Финляндии и московского ЦСКА Роман Еременко отстранен на 30 дней от футбольных матчей. По этой причине футболист не принимал участие во встрече второго тура отборочного раунда ЧМ-2018 с Исландией (2:3).

Соответствующее письмо от УЕФА получила футбольная федерация Финляндии. Комментарий со стороны руководства ЦСКА должен последовать в пятницу, 7 октября.

Роман покинул расположение сборной, которая продолжит подготовку к матчу отборочной кампании чемпионата мира 2018 года с Хорватией без одного из своих лидеров.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Финляндия ЦСКА Исландия Еременко Роман
Комментарии (52)
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Дон Посей
1475793148
Чёй-то опять поганой политикой пахнуло...Тут как раз РФ-Суоми встреча на высшем уровне, тут и СУ-27 над Балтикой типа залетел не туда....Что придумали на сей раз?..................... Если ошибаюсь. - Господь мне судья...С ув.
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ttter
1475793495
Это всё Федун с Аликперовым купили)))
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Zenit-84
1475804602
незаконченная новость...
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bumer_moscow
1475814747
Слуцкого проверить.Он под феном постоянно.Трясет его как.
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ПФК ЦСКА Моscow
1475818854
странная история
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Фан666
1475819553
Ну теперь ЦСКА вообще будет самый мутный футбол играть
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vladimir-7
1475822964
УЕФА готовит выход из группы ЛЧ Байер и Монако, а ЦСКА нужно оставить на последнем месте. Это всё продолжение спортивных санкций от Европы.
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B_A_IV
1475824444
кушают комбикорм запрещенный, вот где всё и выясняется
Ответить
ufos73
1475824728
Одного за шарики поймали... Интересно будут ли дальше конюшню проверять?
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_Kesh_Suntar_
1475842333
30 дней футбольных матчей! А не календарных! Да ну все хана ЦСКА!
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