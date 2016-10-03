Бериша получил вызов в сборную Косово

Тренерский штаб сборной Косово определился с составом на ближайшие поединки с Хорватией (шестого октября) и Украиной (девятого октября) в рамках отборочного цикла ЧМ-2018, сообщает официальный сайт местной Федерации футбола. Отметим, что вызов в национальную команду получил полузащитник «Анжи» Бернард Бериша. В текущем сезоне 24 летний игрок принял участие в девяти встречах РФПЛ, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Полная заявка сборной Косово:

Вратари – Уйкани («Пиза», Италия), Нуркович («Травник», Босния и Герцеговина), Хайдин («Трепча»).

Защитники – Исмаили («Хайдук», Хорватия), Ррахмани («Сплит», Хорватия), Пачарада («Зандхаузен», Германия), Пниши («Грассхопперс», Швейцария), Пердедай («Мюнхен-1860», Германия).

Полузащитники – Рашица («Витесс», Голландия), Целина («Твенте», Голландия), Б. Бериша («Анжи», Россия), Шала («Касымпаша», Турция), Битик («Гоу Эхед Иглз», Голландия), Зенели («Херенвен», Нидерланды), Халими («Майнц», Германия), В. Бериша («Зальцбург», Австрия), Кабаш («Барселона», Испания), Меха («Коньяспор», Турция), Зейнулаху («Унион», Германия), Крюезиу («Люцерн», Швейцария).

Нападающие – Буньяку («Санкт-Галлен», Швейцария), Мукири («Генчлербирлиги», Турция).