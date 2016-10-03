Украина примет Косово в Кракове

Матч отборочного раунда к чемпионату мира-2018 между сборными Украины и Косово состоится на территории Польши – в городе Кракове. Ввиду непризнания независимости балканской республики, поединок, по предписанию МИД Украины, должен был быть перенесен на нейтральное поле. Встреча пройдет девятого октября.

«Эпопея с матчем Украина – Косово завершилась. Играем в Кракове. Город очень близко к нашей границе, и будем надеяться, что наши болельщики приедут и поддержат сборную Украины», – сообщил главный тренер желто-голубых Андрей Шевченко.