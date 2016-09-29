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    Семин: «Планируем встречаться с болельщиками чаще. Будем проводить открытые тренировки»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как клуб планирует выстроить работу с болельщиками.

    «Мы хотели бы иметь с болельщиками более тесный контакт. В дальнейшем планируем встречаться чаще. Например, будем проводить открытые тренировки. Понимаем, что можем услышать критику, но это пойдeт только на пользу. Мы играем для болельщиков и хотим каких-то совместных действий. От полупустых трибун игра лучше не становится», – сказал Семин.

    По словам наставника, он не раздумывал над предложением вернуться в «Локомотив».

    «Тренер никогда не знает, когда и в какой команде окажется. Конечно, я хотел вернуться в «Локомотив». Здесь все мое родное. Это над другими предложениями можно думать. На предложение «Локомотива» согласился сразу».

    Кроме того, Семин оцени игру Дмитрия Баринова.

    «Я посмотрел на игру Баринова с «Химками». Дмитрий сыграл хорошо. Если продолжит в том же духе, будет чаще появляться в составе. Он молодой, перспективный, крепкий физически. Баринов играет ключевую роль в молодежной сборной России, так что шансы регулярно попадать в стартовый состав у него хорошие».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    29.09.2016 20:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 30 сентября 2016, 15:04

      А на тренировках болельщики зачем??? ) В качестве спаринг-партнёра?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 29 сентября 2016, 21:01

      На рыбалку будут вместе ходить.

      -1
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