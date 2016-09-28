Камболов: «Моя цель – бить и попадать в створ»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал игру команды в матче с «Томью» (2:1) в рамках 8-го тура РФПЛ.

«Начало второго тайма провели не лучшим образом, пропустили необязательный гол, не разобрались, потом стало тяжелее. Вышли расслабленными на второй тайм, если честно, чего делать при счете 1:0 было никак нельзя. Томск, думаю, ничья на выезде устраивала, нас, конечно, нет. Мы пошли вперед, и болельщики нас гнали вперед, поддержка была.

Моя цель – бить и попадать в створ. Рад, что победили. Тренер сказал: «Руслан, ты три года в команде, и вот он первый гол». Партнеры поздравили, похлопали», – заявил Камболов.