Тошич: «Тоттенхэм» сочетает определенные черты разных стилей»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич дал оценку игре «Тоттенхэма», с которым его команде сегодня предстоит встретиться в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» сочетает определенные черты разных стилей. Они пытаются держать мяч, показывать хороший футбол, разнообразно играют в атаке. При этом действительно бросается в глаза, что у лондонцев много игроков из сборной Англии, а это очень сильная команда, несмотря на не самый удачный результат на Евро-2016», — сказал он.

Напомним, что встреча Лиги чемпионов ЦСКА — «Тоттенхэм» состоится сегодня в Москве. Начало матча в 21:45 по мск.