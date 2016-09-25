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    Мещеряков: «У Семина есть кредит доверия в «Локомотиве»

    Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что главный тренер московского клуба Юрий Семин имеет кредит доверия со стороны руководства, несмотря на три поражения в матчах РФПЛ подряд.

    – Турнирная ситуация непростая, три поражения подряд. Каков кредит доверия у Юрия Павловича?

    – Кредит доверия есть.

    – Насколько он серьезный? По количеству матчей, до конца осенней части сезона?

    – Никто матчи не считает. Кредит доверия у Юрия Павловича есть.

    – Что сейчас с командой происходит?

    – Не хочу комментировать. Юрий Павлович сам должен разобраться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2016 22:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 сентября 2016, 10:00

      В прошлый приход он тоже был.Пока 10 место не заняли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      time_killer 26 сентября 2016, 08:07

      Кредит доверия есть, задача тоже - вывести Локо в ФНЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 сентября 2016, 07:57

      Ну ещё матчей три четыре проиграет или невыиграет и на пенсию Палыча. Он как тренер уже давно ничего не может

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 сентября 2016, 05:15

      Нужно время и в зимнее то хорошего напа купить

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 02:16

      Дело не в тренере. Палыч тут не причём...

      0
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 25 сентября 2016, 22:37

      Нужен , нужен чемпу сильный Локо!

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 сентября 2016, 22:25

      будем верить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 сентября 2016, 22:22

      Очень надеюсь что разберется !

      3
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