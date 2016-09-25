Мещеряков: «У Семина есть кредит доверия в «Локомотиве»

В прошлый приход он тоже был.Пока 10 место не заняли.
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что главный тренер московского клуба Юрий Семин имеет кредит доверия со стороны руководства, несмотря на три поражения в матчах РФПЛ подряд.
– Турнирная ситуация непростая, три поражения подряд. Каков кредит доверия у Юрия Павловича?
– Кредит доверия есть.
– Насколько он серьезный? По количеству матчей, до конца осенней части сезона?
– Никто матчи не считает. Кредит доверия у Юрия Павловича есть.
– Что сейчас с командой происходит?
– Не хочу комментировать. Юрий Павлович сам должен разобраться.