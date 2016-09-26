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РФПЛ. «Рубин» обыграл «Томь»

26 сентября 2016, 21:24
234

В матче восьмого тура РФПЛ «Рубин» одолел «Томь» со счетом 2:1. На гол Жонатаса гости ответили точным ударом Огнена Враньеша, а три очка казанцам принес мяч Руслана Камболова.

После этой встречи «Рубин» имеет девять очков и находится на десятом месте. «Томь» с семью баллами в активе располагается на 12-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Рубин (Казань) – Томь (Томск) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жонатас, 26; 1:1 – Враньеш, 49; 2:1 – Камболов, 79.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Сонг, Камболов, Канунников, Рочина (Гарсия, 27), Ткачук (Карадениз, 79), Жонатас (Лестьенн, 46).

Томь: Солосин, Дьяков, Враньеш, Комбаров (Ковальчук, 70), Жиров, Бордачев, Тишкин, Дроппа, Пугин, Бикфалви, Самодин (Балайкин, 78).

Предупреждения: Бикфалви, 19 – Камболов, 75.

Амкар (Пермь) – Крылья Советов (Самара) – 0:0

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гол, Огуде, Баланович (Комолов, 75), Прокофьев (Костюков, 62), Бодул.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Концедалов, Цаллагов, Феррейра, Бато, Ткачев (Башкиров, 85), Молло, Мбакогу (Корниленко, 90), Паскуато.

Предупреждения: Джикия, 63 – Мбакогу, 9.

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дзюба, 6; 0:2 – Дзюба, 18; 1:2 – Бериша, 28 (с пенальти); 2:2 – Боли, 64.

Анжи: Беленов, Мусалов, Менса, Лазич, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Бериша (Эбесилио, 87), Иличевич (Мутари, 82), Георгиевский, Будковский (Боли, 56).

Зенит: М. Кержаков, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Витсель (Маурисио, 67), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Кокорин, 56), Шатов (Джорджевич, 79), Дзюба.

Предупреждения: Гасанов, 39; Боли, 61; Ямбере, 74 – Хави Гарсия, 72.

Спартак (Москва) – Уфа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Фатай, 39.

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисио (Попов, 67), Глушаков, Джано, Зобнин (Давыдов, 76), Промес, Фернандо, Зе Луиш.

Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Обляков (Кротов, 65), Игбун (Абдулавов, 90), Фатай (Марсиньо, 74).

Предупреждения: Маурисио, 23; Попов, 87 – Аликин, 44; Безденежных, 57.

Арсенал (Тула) – Терек (Грозный) – 0:0

Арсенал: Левашов, Денисов, Горбатюк, Тесак (Хагуш, 80), Вергара, Власов, Шешуков (Рыжков, 46), Берхамов, Стеклов, Аппаев (Бурмистров, 62), Форбс.

Терек: Городов, Плиев, Анхель, Семенов, Уциев, Иванов, Факундо, Лебеденко (Мирзов, 81), Грозав (Родолфо, 87), Митришев (Роши, 62), Балай.

Предупреждения: Горбатюк, 24; Берхамов, 77; Денисов, 84; Рыжков, 90 – Плиев, 65; Факундо, 77.

Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Павлюченко, 60

Оренбург: Гутор, Андреев, Малых, Ойеволе, Кацалапов, Афонин, Нехайчик, Георгиев (Померко, 46), Ефремов (Делькин, 72), Бамба (Батов, 61), Саная

Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Павленко (Подоксенов, 83, Фидлер, Новиков, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Павлюченко (Конате, 80), Лунгу (Ставпец, 88).

Предупреждения: Бамба, 452; Батов, 90 – Фидлер, 45.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Полоз, 41.

Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Терентьев, 88), Азмун.

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука (Михалик, 46), Шишкин, Ндинга (Коломейцев, 65), И. Денисов, Миранчук, Касаев (Хенти, 55), Самедов, Портнягин.

Предупреждения: Ерохин, 43; Ерохин, 83 – В. Денисов, 53.

Удаления: Ерохин, 83 – нет.

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Траоре, 3; 1:1 – Смолов, 15.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 77), Игнашевич, Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Ионов, 75), Еременко, Миланов (Натхо, 87), Траоре.

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин (Петров, 60), Газинский, Каборе, Эбуэ, Жоаозиньо (Быстров, 65), Ахмедов (Лаборде, 73), Смолов.

Предупреждения: Траоре, 40; Вернблум, 74 – Лаборде, 84.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Оренбург Анжи Арсенал Урал Ахмат Спартак Амкар-Пермь Крылья Советов Рубин Томь
Комментарии (234)
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омен111
1474749052
я за Зенит болею, но мне мезко за эту бугагагавскую мразь. Чмо ты мерзкое.
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VVM1964
1474812115
ВПЕРЕД СПАРТАК !!!!!!
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Aztec58
1474819309
Увы, всё было против Спартака даже везение отвернулось. Показалось, что и арбитр из Улан-Удэ с такой распространённой в Уфе фамилией Галимов, как мог содействовал победе уфимцев.
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Дон Посей
1474819311
Это просто праздник какой-то!...Уфа, большой рахмат! С ув.
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Бью Свиней
1474819323
Хрю,хрю.Вот и все. Несите медали и звезду!!!
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Fan Loko mik
1474819327
Спартак всё равно чемпион!
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Бью Свиней
1474821873
Дело в том ,что надо быть скромнее. И заранее не говорить о чемпионстве. Хотя свиньи и скромность.......
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Cobold
1474828250
Это просто праздник какой-то ... спартак проиграл, Зенит ничейку скатал! Отлично!
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FCQ
1474828309
отлично мои кавказские братья многим рты закрыли!!! А спартаку успехов в матче с бомжами
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Архипелаг Гуляк
1474828993
Даги дали под хвост колхозникам.Малацы!
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