Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» отправился в Тамбов без ключевых футболистов

    «Зенит» отправился в Тамбов на матч 1/16 финала Кубка России против местного клуба «Тамбов». Игра состоится 22 сентября в 14:00 по московскому времени. В Санкт-Петербурге остались многие основные игроки сине-бело-голубых, включая Михаила Кержакова, Доменико Кришито, Игоря Смольникова, Юрия Жиркова, Акселя Витселя, Хави Гарсию и Артeма Дзюбу.

    В Тамбов полетели следующие футболисты:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

    Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Максим Карпов, Луиш Нету, Евгений Чернов.

    Полузащитники: Павел Могилевец, Артур Юсупов, Алексей Евсеев, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов.

    Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Гасилин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2016 17:02
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 22 сентября 2016, 11:35

      Из текста новости неясно, Кержаков то полетел в Тамбов, или же все-таки остался в Петербурге?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 22 сентября 2016, 10:52

      Как в песне - Отряд не заметил потери бойца. По мне так многие команды вышки желали бы играть таким составом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vik7898 22 сентября 2016, 09:45

      Хороший шанс проявить себя молодёжи! Успеха Зениту!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 22 сентября 2016, 08:57

      Таким составом и в чемпионате можно играть. Только не поступайте как свиньи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 22 сентября 2016, 07:44

      Тамбов и эти смогут одолеть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 21 сентября 2016, 23:28

      Состав неплохой, кроме Лодыгина.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      kazak1975 21 сентября 2016, 22:07

      Наконенц-то молодёжь поиграет. Мелочь, а приятно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 21 сентября 2016, 20:46

      Боевой состав удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 21 сентября 2016, 20:44

      теперь я узнал список КЛЮЧЕВЫХ, и тех, кто погоды не делает..
      не совсем ясен статус Витселя...он не поехал потому что ключевой, как Дзюба, или просто потому что в последнем матче ему досталось по ногам и он травму получил?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 сентября 2016, 19:54

      Могилевца, Бабуру и Евсеева на поле

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11