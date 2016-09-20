Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Вольфсбург» и другие результаты

В поединках четвертого тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Вольфсбургу», «Дармштадт» разошелся миром с «Хоффенхаймом», «Ингольштадт» уступил «Айнтрахту», а «Фрайбург» взял верх над «Гамбургом».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур
Дармштадт – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Крамарич, 46; 1:1 – Олейник, 90.
Вольфсбург – Боруссия (Дортмунд) – 1:5 (0:2)
Голы: 0:1 – Геррейру, 4; 0:2 – Обамеянг, 16; 1:2 – Дидави, 53; 1:3 – Дембеле, 58; 1:4 – Обамеянг, 62; 1:5 – Пищек, 73.
Ингольштадт – Айнтрахт (Франкуфрт) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Абрахам, 45; 0:2 – Очипка, 50.
Фрайбург – Гамбург – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Петерсен, 70.
Источник: Бомбардир.ру