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Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Вольфсбург» и другие результаты

20 сентября 2016, 22:58
4

В поединках четвертого тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Вольфсбургу», «Дармштадт» разошелся миром с «Хоффенхаймом», «Ингольштадт» уступил «Айнтрахту», а «Фрайбург» взял верх над «Гамбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

Дармштадт – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Крамарич, 46; 1:1 – Олейник, 90.

Вольфсбург – Боруссия (Дортмунд) – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Геррейру, 4; 0:2 – Обамеянг, 16; 1:2 – Дидави, 53; 1:3 – Дембеле, 58; 1:4 – Обамеянг, 62; 1:5 – Пищек, 73.

Ингольштадт – Айнтрахт (Франкуфрт) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Абрахам, 45; 0:2 – Очипка, 50.

Фрайбург – Гамбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Петерсен, 70.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Дармштадт Хоффенхайм Вольфсбург Боруссия Д Ингольштадт Айнтрахт Фрайбург Гамбург
Комментарии (4)
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de bruyne
1474405166
Все так будет продолжатся сочувствую реалу... баруссия их как и раньше в группе отимеет как может... и щас реал не очень
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ДАША Д
1474432541
Что-то слишком резво Боруссия Д начала чемпионат.
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aleksander
1474441260
Боруссия Д огонь просто в начале сезона!!! главное чтобы не сдулись далее))
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