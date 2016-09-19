Фонсека: «Могли обыграть «Ворсклу» и более крупно»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека оценил победу своей команды в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги над «Ворсклой».

«Заслуженная победа над хорошей командой. В принципе, мы контролировали игру и доминировали на поле. Почти весь поединок провели на половине поля соперника. Не совсем уверен, создала ли «Ворскла» нам некоторые опасные моменты. Тем не менее, думаю, сегодняшняя победа заслуженна. Мы могли выиграть и более крупно.

Травма Ракицкого? На самом деле ничего страшного не случилось. Просто мы решили не рисковать. Ярослав провел 90 минут с «Коньяспором» в Турции, откуда мы очень поздно вернулись – в пять часов утра. Приняли решение не рисковать, чтобы никак не усугубить его состояние здоровья. В общем с ним все хорошо», – сказал наставник.

Напомним, матч «Ворскла» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1.