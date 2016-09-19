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Материалы

Ворскла - Шахтер

18.09.2016, Воскресенье, 19:30 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-Лига, 8 тур Ворскла - Шахтер
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 27 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 1:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
17 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Шахтер 3:1 Ворскла
4 тур
9 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 2:2 Шахтер
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 2 марта, среда 20:30 Ворскла 0:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
15 тур
28 февраля, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Ворскла
2 тур
1 августа, пятница 20:00 Ворскла 1:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 15:00 Ворскла 1:0 Шахтер
10 тур
21 сентября, суббота 19:30 Шахтер 3:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Ворскла 0:1 Шахтер
5 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Ворскла 0:2 Шахтер
10 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
14 мая, суббота 15:00 Ворскла 1:1 Шахтер
14 тур
23 октября, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
18 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Шахтер 1:0 Ворскла
3 тур
1 августа, суббота 21:00 Ворскла 1:1 Шахтер
Кубок Украины (2008/2009)
Финал,
31 мая, воскресенье 18:00 Ворскла 1:0 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
21 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Ворскла
6 тур
23 августа, суббота 20:00 Ворскла 1:0 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
20 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Ворскла 0:1 Шахтер
5 тур
11 августа, суббота 20:00 Шахтер 2:1 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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