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  • «Шахтер» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Шахтер» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 17:50
Шахтер
14.12.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Эпицентр
9' Педриньо (П) 20' Невертон 56' К. Элиас 85' Л. Мейреллес 89' Л. Мейреллес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
10
Джон Себерио
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
20
Вадим Сидун
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
9
Хоакинете
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Эпицентр
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Фесюн
5
Бондарь
22
Матвиенко
4
Марлон
13
Энрике
17
Тобиас
8
Крыськив
10
Педриньо
11
Невертон
27
Очеретко
9
Элиас
4-3-3
31
Билык
70
Кирюханцев
3
Григоращук
97
4
10
Себерио
17
Демченко
5
Запорожец
9
12
20
Сидун
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
11
Невертон
37
Феррейра
37
Феррейра
11
Невертон
9
Элиас
14
Исаке
14
Исаке
9
Элиас
10
Педриньо
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
10
Педриньо
49
Мейреллес
49
Мейреллес
70
Кирюханцев
22
22
70
Кирюханцев
5
Запорожец
28
28
5
Запорожец
10
Себерио
8
Миронюк
8
Миронюк
10
Себерио
17
Демченко
11
11
17
Демченко
12
10
10
12
Остались в запасе
Шахтер
Эпицентр
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Шахтер - Эпицентр
2
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Эпицентра», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Эпицентр»

«Шахтер» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Шахтер
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