14.12.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
3-2-2-2-1
23
Фесюн
5
Бондарь
22
Матвиенко
4
Марлон
13
Энрике
17
Тобиас
8
Крыськив
10
Педриньо
11
Невертон
27
Очеретко
9
Элиас
4-3-3
31
Билык
70
Кирюханцев
3
Григоращук
97
4
10
Себерио
17
Демченко
5
Запорожец
9
12
20
Сидун
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
11
Невертон
37
Феррейра
37
Феррейра
11
Невертон
9
Элиас
14
Исаке
14
Исаке
9
Элиас
10
Педриньо
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
10
Педриньо
49
Мейреллес
49
Мейреллес
70
Кирюханцев
22
22
70
Кирюханцев
5
Запорожец
28
28
5
Запорожец
10
Себерио
8
Миронюк
8
Миронюк
10
Себерио
17
Демченко
11
11
17
Демченко
12
10
10
12
Остались в запасе
Шахтер
Эпицентр
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Шахтер - Эпицентр
2
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Эпицентра», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
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Источник: «Бомбардир»