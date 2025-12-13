Введите ваш ник на сайте
«Шахтер» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.70

13 декабря 2025 9:47
Шахтер - Эпицентр
14 дек. 2025, воскресенье 19:00 | Украина. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Шахтера» с форой (–1)
Сделать ставку

14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Украины донецкий «Шахтер» примет «Эпицентр» на «Арене Львов». Для хозяев это возможность продолжить погоню за лидером турнира, тогда как гости решают более прагматичную задачу – сохранить дистанцию от зоны вылета. Матч обещает быть интересным с точки зрения противостояния атаки и организованной обороны.

«Шахтер»

После 15 туров «Шахтер» занимает второе место, набрав 32 очка. Команда демонстрирует стабильность и не проигрывает уже в семи матчах подряд в чемпионате. Донецкий клуб является самым результативным в лиге – 37 забитых мячей, а разница голов +25 лучшая в турнире. В последних пяти играх «Шахтер» забивал в среднем 2.40 гола за матч, при этом пропустил всего три мяча, что говорит о сбалансированности игры. Даже в матчах без побед команда уверенно контролирует ход встречи.

«Эпицентр»

«Эпицентр» подходит к туру на 14 месте с 14 очками. Команда выдала неплохую серию без поражений, не проиграв в трех последних матчах и не пропустив ни одного мяча на этом отрезке. В гостях «Эпицентр» действует осторожно и часто делает ставку на оборону. В последних пяти турах клуб пропускал в среднем 0.80 гола за матч, но при этом забивает не более одного мяча за игру, что ограничивает его атакующий потенциал.

Факты о командах

«Шахтер»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Самая результативная команда лиги – 37 голов
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола

«Эпицентр»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 3 турах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола
  • Уступил «Шахтеру» в первом круге со счетом 0:1

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
0 : 1
03.08.2025
Шахтер

Прогноз на матч «Шахтер» – «Эпицентр»

Разница в классе и глубине состава очевидна, однако текущая форма «Эпицентра» в обороне позволяет ожидать не самый простой матч для фаворита. «Шахтер» будет владеть инициативой и регулярно нагружать штрафную соперника, но гости постараются сыграть максимально компактно. Тем не менее давление хозяев должно привести к результату, даже если матч не станет сверхрезультативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» с форой (–1) – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Шахтера» с форой (–1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Эпицентр Шахтер
Рекомендуем
  • Читайте нас: 