14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Украины донецкий «Шахтер» примет «Эпицентр» на «Арене Львов». Для хозяев это возможность продолжить погоню за лидером турнира, тогда как гости решают более прагматичную задачу – сохранить дистанцию от зоны вылета. Матч обещает быть интересным с точки зрения противостояния атаки и организованной обороны.

«Шахтер»

После 15 туров «Шахтер» занимает второе место, набрав 32 очка. Команда демонстрирует стабильность и не проигрывает уже в семи матчах подряд в чемпионате. Донецкий клуб является самым результативным в лиге – 37 забитых мячей, а разница голов +25 лучшая в турнире. В последних пяти играх «Шахтер» забивал в среднем 2.40 гола за матч, при этом пропустил всего три мяча, что говорит о сбалансированности игры. Даже в матчах без побед команда уверенно контролирует ход встречи.

«Эпицентр»

«Эпицентр» подходит к туру на 14 месте с 14 очками. Команда выдала неплохую серию без поражений, не проиграв в трех последних матчах и не пропустив ни одного мяча на этом отрезке. В гостях «Эпицентр» действует осторожно и часто делает ставку на оборону. В последних пяти турах клуб пропускал в среднем 0.80 гола за матч, но при этом забивает не более одного мяча за игру, что ограничивает его атакующий потенциал.

Факты о командах

«Шахтер»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Самая результативная команда лиги – 37 голов

Забивает в 10 из 12 последних матчей

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола

«Эпицентр»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 турах подряд

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола

Уступил «Шахтеру» в первом круге со счетом 0:1

Прогноз на матч «Шахтер» – «Эпицентр»

Разница в классе и глубине состава очевидна, однако текущая форма «Эпицентра» в обороне позволяет ожидать не самый простой матч для фаворита. «Шахтер» будет владеть инициативой и регулярно нагружать штрафную соперника, но гости постараются сыграть максимально компактно. Тем не менее давление хозяев должно привести к результату, даже если матч не станет сверхрезультативным.

