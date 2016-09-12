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  • Думбия и Митрюшкин попали в сборную тура швейцарской Суперлиги

Думбия и Митрюшкин попали в сборную тура швейцарской Суперлиги

12 сентября 2016, 18:18
4

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин и нападающий «Базеля» Сейду Думбия вошли в символическую сборную по итогам седьмого тура швейцарской Суперлиги. Россиянин не позволил распечатать свои ворота «Туну» (1:0), а ивуариец отметился двумя забитыми мячами в поединке с «Грассхоппером» (3:1). Напомним, оба игрока ранее защищали цвета клубов РФПЛ – «Спартака» и ЦСКА соответственно.

Отметим, что Митрюшкин также стал лучшим игроком тура по мнению болельщиков «Сьона» (50% голосов). Матч с «Туном» стал для 20-летнего стража ворот первым без пропущенных голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Сьон»
Швейцария. Суперлига Сьон Базель Думбия Сейду Митрюшкин Антон
Комментарии (4)
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Котфеееее
1473694524
им повезло
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Фан666
1473698187
ну вроде у Митрюшкина дела на поправку пошли!
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Дон Посей
1473699782
Из Спартака ушел - сразу дело пошло на лад!
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