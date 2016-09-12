Думбия и Митрюшкин попали в сборную тура швейцарской Суперлиги

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин и нападающий «Базеля» Сейду Думбия вошли в символическую сборную по итогам седьмого тура швейцарской Суперлиги. Россиянин не позволил распечатать свои ворота «Туну» (1:0), а ивуариец отметился двумя забитыми мячами в поединке с «Грассхоппером» (3:1). Напомним, оба игрока ранее защищали цвета клубов РФПЛ – «Спартака» и ЦСКА соответственно.

Отметим, что Митрюшкин также стал лучшим игроком тура по мнению болельщиков «Сьона» (50% голосов). Матч с «Туном» стал для 20-летнего стража ворот первым без пропущенных голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии.