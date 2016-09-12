Балотелли: «Я не такой, как Ибрагимович»

Новичок «Ниццы» итальянский нападающий Марио Балотелли признал, что переход в английскую Премьер-лигу, а именно – в «Ливерпуль», он считает своей огромной ошибкой.

«Теперь можно сказать, что мой переход в «Ливерпуль» – самая большая ошибка в моей жизни. Конечно, это не относится ни к болельщикам, ни к игрокам команды, с которыми у меня были превосходные отношения, но сам клуб, честно говоря, меня разочаровал. За это время я успел поработать под управлением двух тренеров – Роджерса и Клоппа, но в человеческом плане они не произвели на меня впечатления, я не смог с ними поладить.

Многие сравнивают меня с Ибрагимовичем, но я не такой, как он. Златан всегда сохраняет спокойствие. Мне нужно научиться непринужденности, но для этого меня должны окружать хорошие люди», – заявил Балотелли.

Напомним, прошедший сезон форвард провел в составе «Милана», но итальянский клуб принял решение не продлевать соглашение с футболистом, отказавшись выкупать его контракт.