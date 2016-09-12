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Балотелли: «Я не такой, как Ибрагимович»

12 сентября 2016, 06:43
15

Новичок «Ниццы» итальянский нападающий Марио Балотелли признал, что переход в английскую Премьер-лигу, а именно – в «Ливерпуль», он считает своей огромной ошибкой.

«Теперь можно сказать, что мой переход в «Ливерпуль» – самая большая ошибка в моей жизни. Конечно, это не относится ни к болельщикам, ни к игрокам команды, с которыми у меня были превосходные отношения, но сам клуб, честно говоря, меня разочаровал. За это время я успел поработать под управлением двух тренеров – Роджерса и Клоппа, но в человеческом плане они не произвели на меня впечатления, я не смог с ними поладить.

Многие сравнивают меня с Ибрагимовичем, но я не такой, как он. Златан всегда сохраняет спокойствие. Мне нужно научиться непринужденности, но для этого меня должны окружать хорошие люди», – заявил Балотелли.

Напомним, прошедший сезон форвард провел в составе «Милана», но итальянский клуб принял решение не продлевать соглашение с футболистом, отказавшись выкупать его контракт.

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Франция Ницца Ливерпуль Балотелли Марио
Комментарии (15)
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df44
1473655295
Хоть бы уже сидел молча,хоть кто-то согласился его купить
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Фан666
1473655411
Конечно не такой. Златан живой кумир и доигрывает свой век в Манчестере, а Марио в расцвете сил упал до Ниццы. Скоро ждём его в России
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marshal9
1473659340
должен проснутся
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Kulimen
1473659698
Да это любому понятно,что ты не такой.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1473661576
больше на Дзюбу похож!
Ответить
kachan63
1473666751
Тебе до Ибры как до Луны раком!
Ответить
Dgad
1473667397
Ты Балотельевич!))))
Ответить
alexandr1205
1473687894
Лучше бы помолчал.
Ответить
джон базелон
1473706845
Так и не понял,что все проблемы в нем самом.Легче винить окружающих.
Ответить
zra78
1473714406
По игре нет,а по понтам да
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