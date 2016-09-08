Василий Березуцкий: «Не хочется играть против Месси. Вдруг он меня «отвозит»

Капитан сборной России Василий Березуцкий рассказал, против каких звездных нападающих он хотел бы сыграть.

– Против кого из звездных форвардов вам бы еще хотелось сыграть за сборную?

– Ох. Не знаю…

– Может быть, против Месси?

– Нет, против него что-то не хочется. А зачем? Где логика?

– Все-таки лучший игрок мира.

– На самом деле, было бы любопытно. Но это довольно странная мечта. А вдруг он меня «отвозит»? Так что палка о двух концах. Вы же ко мне потом после 0:5 подойдете и начнете подкалывать: «Ну что, сыграл против Месси? Молодец…»