В ноябре может состояться товарищеская игра между Россией и Катаром

Сборная России может в этом году провести еще одну контрольную встречу в рамках подготовки к ЧМ-2018. Предполагаемый соперник – Катар. Поединок, по всей вероятности, состоится в ноябре на поле оппонента. Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что россияне проведут игру с Румынией, а в качестве еще одного спарринг-партнера может выступить одна из азиатских сборных.

Напомним, девятого октября России предстоит матч против Коста-Рики. Вчера подопечные Станислава Черчесова добыли победу в товарищеской встрече над Ганой (1:0).