Кирьяков: «Незыблемые позиции в сборной только у Акинфеева, Березуцкого и Смолова»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал оценку игре национальной команды в матче с Ганой (1:0).

«Хороший контрольный матч. Играли дома, хотели победить, поэтому действовали довольно агрессивно. Первые 15-20 минут привыкали к сопернику, а потом стали получаться хорошие атаки – как быстрые, так и позиционные. С качеством последних пасов возникали некоторые проблемы, но в целом увидели добротный футбол. Черчесов решил проверить в деле новых исполнителей. Незыблемые позиции, пожалуй, только у Акинфеева, Березуцкого и Смолова. Может ли Черчесов сместить Смолова на фланг? Почему нет? Здорово, когда есть варианты впереди. У Смолова хорошая скорость, приличный дриблинг. Просто на Евро он не показал весь свой потенциал. Почему? Не знаю. Может быть, перегорел», — сказал он.