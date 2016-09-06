Снейдер: «Мне интересно, сколько великих игроков осталось у сборной Голландии»

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 против Швеции, который состоится 6 сенября.

«Этот матч будет отличаться от игры с Грецией. Мы должны сделать выводы и провести работу над ошибками. Мне интересно, сколько великих игроков у нас еще осталось. Мы не можем считаться явными фаворитам, как это было раньше, но должны показать себя командой. Хочу, чтобы молодые футболисты меня услышали», – заявил Снейдер.