Сарсания: «Зенит» и «Ювентус» не договорились о цене Витселя»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания уверен, что клуб из Санкт-Петербурга нацелен на продление контракта с полузащитником сборной Бельгии Акселем Витселем любой ценой.

«Уверен, петербуржцы сделают все возможное для того, чтобы подписать новый договор с Витселем. Без увеличения суммы контракта тут явно не обойтись. Да и, скорее всего, игрок если и согласится, то потребует зафиксировать сумму отступных. Футболиста приобретали за большие деньги – 40 миллионов евро, и, естественно, клуб хочет получить хоть какие-то средства за его переход.

«Зенит» выгодно продал Халка и Гарая. Трансфер Витселя также должен принести сине-бело-голубым неплохие дивиденды. Насколько мне известно, «Зенит» и «Ювентус» не достигли договоренности в вопросе цены игрока — итальянский клуб оценил бельгийца в 18 миллионов евро, в то время как петербуржцы не собирались продавать футболиста дешевле 25 миллионов евро.

Позицию руководства команды можно понять — они и так просили за своего лидера сумму почти в два раза меньше той, что заплатили за него изначально. С другой стороны, и «Ювентус» обозначил свою четкую позицию — контракт Витселя заканчивается через год, а значит, уже следующим летом они могут получить его бесплатно. Учитывая и без того мощную трансферную кампанию итальянского гранда, с покупкой Акселя они могут и повременить», – рассказал Сарсания.