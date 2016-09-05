Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарсания: «Зенит» и «Ювентус» не договорились о цене Витселя»

Сарсания: «Зенит» и «Ювентус» не договорились о цене Витселя»

5 сентября 2016, 09:42
4

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания уверен, что клуб из Санкт-Петербурга нацелен на продление контракта с полузащитником сборной Бельгии Акселем Витселем любой ценой.

«Уверен, петербуржцы сделают все возможное для того, чтобы подписать новый договор с Витселем. Без увеличения суммы контракта тут явно не обойтись. Да и, скорее всего, игрок если и согласится, то потребует зафиксировать сумму отступных. Футболиста приобретали за большие деньги – 40 миллионов евро, и, естественно, клуб хочет получить хоть какие-то средства за его переход.

«Зенит» выгодно продал Халка и Гарая. Трансфер Витселя также должен принести сине-бело-голубым неплохие дивиденды. Насколько мне известно, «Зенит» и «Ювентус» не достигли договоренности в вопросе цены игрока — итальянский клуб оценил бельгийца в 18 миллионов евро, в то время как петербуржцы не собирались продавать футболиста дешевле 25 миллионов евро.

Позицию руководства команды можно понять — они и так просили за своего лидера сумму почти в два раза меньше той, что заплатили за него изначально. С другой стороны, и «Ювентус» обозначил свою четкую позицию — контракт Витселя заканчивается через год, а значит, уже следующим летом они могут получить его бесплатно. Учитывая и без того мощную трансферную кампанию итальянского гранда, с покупкой Акселя они могут и повременить», – рассказал Сарсания.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Зенит Ювентус Витсель Аксель Сарсания Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
firs04
1473058603
Подписание нового контракта с Витселем будет проходить так: Не подпишешь новый контракт, а я тебе пасть порву, засранец ты этакий.
Ответить
tambovchanin
1473061250
главное что бы играть не перестал((
Ответить
and4ever86
1473061355
Зимой договорятся. Если нет, то летом точно:))) Интересно, если дотянут до следующего лета, то Витцель хоть попрощается с зенитом или сбежит первым же рейсом?
Ответить
Garrincha58
1473134708
не надо держать игрока если он этого не хочет
Ответить
Главные новости
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
1
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12:40
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
5
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
7
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
23
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+