Селюк: «Решение не заявлять Яя Туре в ЛЧ принял гениальный менеджер современности»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк высказал мнение о том, что ивуарийский футболист не был включен в заявку «горожан» на Лигу чемпионов.

– Как я смотрю на эту ситуацию? Это решение принял гениальный менеджер современности Гвардиола. Яя – профессионал. Наверное, Пеп учитывал, что у Туре через год заканчивается контракт, и хочет, чтобы у футболиста было больше времени работать над собой. Таково видение тренера. А жизнь покажет, правильное это решение или нет.

– Не жалеете, что летом Туре не покинул «Сити»?

– Нет. Мы довольны, что Яя остался в этой команде до конца контракта. Конечно, он мог уйти, но мы решили, что он останется.

– Не боитесь, что и в чемпионате Англии Гвардиола не будет его выпускать?

– Значит, такова судьба. Это жизнь, футбол, люди, отношения. Жизнь покажет, кто прав. Все увидим в конце сезона. Яя – большой профессионал. На его примере многие увидят, что, несмотря на какие-то решения, игрок должен выполнять свою работу. Он уже два раза выиграл Премьер-лигу, да и вообще все в мире, кроме чемпионата мира. Все прекрасно все понимают. У человека остается год контракта.