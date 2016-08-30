Зинченко: «Мы действительно провалили Евро»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Исландии, который состоится 5 сентября. Напомним, что команды сыграют в рамках квалификации ЧМ-2018.



«С ними, конечно, будет интересная захватывающая игра. Жаль, конечно, что она будет при пустых трибунах. Нас ждет очень ответственная игра, к которой нужно подойти с полной концентрацией. Нужно вернуть веру болельщиков в нас, потому что мы действительно провалили Евро, но хочется его забыть и начинать с чистого листа.



Будет ли влиять на нас статус фаворита? Я никогда не обращал на это внимание. Поле ровное, мяч круглый и Евро показало, что команда, которая не считается фаворитом, может пройти любого соперника. Тем более, сейчас пошел такой футбол, есть скорости, и если подобрать нужную тактику, то можно обыграть любого соперника», – приводит слова футболиста «Футбол 24».