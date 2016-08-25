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Бош: «Ростов» был хорош, играл фантастически»

25 августа 2016, 00:25
9

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал действия своих подопечных в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ростова» (1:4; 2:5 по сумме двух матчей).

«Сегодняшний матч и игра недельной давности сильно отличались. Неделю назад мы играли от атаки, а сегодня слишком нервничали, и «Ростов» этим пользовался. Мы получили легкие голы, теряли простые мячи, поэтому и проиграли. В первой игре у нас было много шансов забить, сегодня же «Ростов» сильно изменился, не дал нам их. Матчи пошли по разному сценарию.

Как «Ростов» был хорош, играл фантастически, так и «Аякс» не сыграл на уровне своего домашнего футбола. Ростовчане сыграли на своем уровне.

Пожалел ли я, что выпустил в ворота Силлессена? Дело не в этом. Отразится ли вылет из Лиги чемпионов на моем личном будущем? Нет», – сказал Бош.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Ростов Аякс Бош Петер
Комментарии (9)
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marslond
1472074122
Ростов был просто сильней. Молодцы, парни!
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Black Giz
1472074347
И по нашей улице все таки прошли инкассаторы))))
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yurdin
1472074635
Давно не получал такого удовольствия от игры футбольной команды, представляющей Россию. Молодцы! А вот таких молодцов, как Ерохин, Полоз, Джанаев, Новосельцев, Терентьев Черчесову надо приглашать в сборную. Опыта международного парни наберутся в ЛЧ.
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cska-62
1472074674
Этому "аяксовскому" молодняку Бердыева бы на сезон, и стали бы играть не хуже "Ростова"! Пока же у них нет цельной и сбалансированной игры, хотя молодёжь и талантливая. Ну а подстраховки в линии обороны просто нет.
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Дон Посей
1472075231
Обольщаться не стоит... Впереди тяжёлый напряжённый труд. Планка задрана высоко, количество подходов ограничено. Удачи, РСМ!!! С ув.
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maior-60
1472083400
Еще бы!
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Rustam27
1472086733
Молодец Бош, сопернику относится с уважением
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Sanloko
1472103082
тренер Аякса Бош, ты защитников своих отъебош
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Андрей Ермошин
1472130024
Игроки нашей команды просто понимали, что позади них Ростов, Россия, отступать некуда, как в 41-м году под Москвой. ОГРОМНАЯ УВАЖУХА!!!
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