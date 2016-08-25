Бош: «Ростов» был хорош, играл фантастически»

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал действия своих подопечных в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ростова» (1:4; 2:5 по сумме двух матчей).

«Сегодняшний матч и игра недельной давности сильно отличались. Неделю назад мы играли от атаки, а сегодня слишком нервничали, и «Ростов» этим пользовался. Мы получили легкие голы, теряли простые мячи, поэтому и проиграли. В первой игре у нас было много шансов забить, сегодня же «Ростов» сильно изменился, не дал нам их. Матчи пошли по разному сценарию.

Как «Ростов» был хорош, играл фантастически, так и «Аякс» не сыграл на уровне своего домашнего футбола. Ростовчане сыграли на своем уровне.

Пожалел ли я, что выпустил в ворота Силлессена? Дело не в этом. Отразится ли вылет из Лиги чемпионов на моем личном будущем? Нет», – сказал Бош.