Нигматуллин: «Уверен, Черчесов не оставит без внимания успехи Беленова»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы вратаря «Анжи» Александра Беленова на попадание в национальную команду.

«Александр Беленов идет верным путем – во вратарской линии сборной России усиливается конкуренция. Битва за лучшего вратаря сезона обещает быть интересной! Беленов мощно проводит сезон, большая часть очков «Анжи» в прошедших матчах заработана благодаря уверенной игре голкипера. Александр сейчас является одним из самых ярких футболистов нового сезона.

Уверен, что и Станислав Черчесов не оставит без внимания успехи вратаря махачкалинцев. Черчесов – отличный мотиватор и никогда не оставляет без внимания тех игроков, кто хорошо работает. Так было в его клубах, так будет и в сборной России», – заявил Нигматуллин.