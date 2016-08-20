Врба: «Беленов? У «Анжи» хороший тренер по вратарям»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился наблюдениями от победного матча 4-го тура чемпионата России с «Рубином».

– Играли с очень сильным соперник и сегодняшняя победа очень важна. Соперник больше владел мячом, но мы на протяжении всей игры боролись, старались. Мы в начале нашего пути и каждая такая победа – стимул для дальнейшей работы. Это благодарность за то, чтобы все отдавались на поле. В дальнейшем будем стараться. Надеюсь, «Анжи» будет играть в такой футбол, который будет нравиться болельщикам.

– Вы были готовы к тому, что «Рубин» сделает сюрприз и выпустит на позиции правого защитника Виталия Устинова?

– «Рубин» – хорошая команда, но я больше буду говорить о своих игроках.

– Вы верите в везение? Сегодня вашей команде повезло.

– Если оно у нас есть, то мы идем навстречу ему.

– Беленов отбил уже три пенальти. Он как-то дополнительно работает над этим?

– У нас хороший тренер по вратарям, и они много занимаются. Беленов нам много помогает.