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  • Адвокат: «Не вижу проблем в том, что Промес играет в России. У вас топ-чемпионат»

Адвокат: «Не вижу проблем в том, что Промес играет в России. У вас топ-чемпионат»

18 августа 2016, 15:50
5

Бывший наставник сборной России и Голландии Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Фенербахче», рассказал о прогрессе Квинси Промеса в «Спартаке», а также подчеркнул, что РФПЛ – очень сильная лига.

– Кто в сборной отслеживает игры Квинси Промеса?

– Во-первых, есть скаут. Во-вторых, возможность смотреть все игры чемпионата России, это уже давно не проблема. В Голландии ловят российские каналы, в интернете имеются стрим-порталы. Мне нравится Промес. Молодой многообещающий игрок. Качественно выполняет свою работу в «Спартаке».

– Не пора ли ему уходить?

– Перестаньте недооценивать собственный чемпионат! Я продолжаю настаивать на том, что в России топ-чемпионат. Целый ряд команд борется за первое место, а серьезная конкуренция всегда идет на пользу. Пусть Квинси еще год-два поиграет за «Спартак», а там уже можно будет думать и о каком-нибудь европейском чемпионате. Не вижу никаких проблем в том, что парень играет в России.

– Недооценивать самих себя – наша национальная черта, вы не знали?

– Я вам рекомендую посмотреть несколько матчей голландского или бельгийского первенства. В России футбол намного, намного сильнее.

– Вы сами когда в последний раз смотрели игру РФПЛ?

– В прошлом сезоне делал это регулярно. Мне интересно наблюдать за «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо», «Анжи». Жаль, что игроки уровня Халка и Витселя покидают Россию. Это особенные футболисты, такие нужны любому сильному чемпионату. Печально, что Широков завершил карьеру. Мне кажется, Роман еще мог бы принести пользу на поле.

– Что хуже: выступить на Евро, как Россия, или вовсе не отобраться на турнир, как Голландия?

– Выступление на крупном турнире в любом случае идет на пользу игрокам и тренеру. Даже показав плохой результат, ты получил неоценимый опыт. Ты увидел свой уровень на фоне лучших команд Европы, можешь сделать выводы и решить, в каком направлении дальше двигаться. С голландской сборной случилась куда большая беда, чем с российской.

– Некоторые российские команды после Евро внезапно перешли на игру в пять защитников.

– Это нормально. Увидели, как удачно действуют Италия и Уэльс, и тоже решили попробовать. Кстати, когда я только приехал в «Зенит», большая часть команд РФПЛ играла в пять защитников. Я же предпочитал играть в четыре. И стоило нам добиться успеха – почти все эти клубы поменяли свои схемы на нашу.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Фенербахче Промес Квинси Адвокат Дик
Комментарии (5)
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СЛАВА 81
1471525084
ТОП чемпионат рфпл ))))))))))))))))))))))))))))))))
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Alessandro_grande
1471525354
Ой, ну Адвокат, так и хочет вернуться, но он совершенно не напрашивается))))
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84aivengo
1471537289
адвокат лукавит.. с оглядкой на прошлое
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