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    Родионов: «Сегодня вечером «Спартак» объявит нового главного тренера»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России, в которой красно-белым предстоит встретиться с победителем пары «Сахалин»«СКА-Хабаровск». Кроме того, функционер подтвердил, что вопрос с назначением нового главного тренера решится сегодняшним вечером. Напомним, экс-наставник московского клуба Дмитрий Аленичев оставил свой пост после вылета из Лиги Европы. В настоящее время команда тренируется под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

    – Конечно, не хотелось бы так далеко летать. Хабаровск или Сахалин – это далеко. Тем более, на «Спартак» всегда особый настрой. Но легко никому из команд РФПЛ не будет. Перед нами стоит задача победить в Кубке.

    – Перед кем ее будете ставить? Для этого нужен главный тренер.

    – Давайте дождемся вечера. Сегодня все решится.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.08.2016 13:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 17 августа 2016, 17:36

      Всё приплыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 17 августа 2016, 17:27

      Грустно за Спартак.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 17 августа 2016, 16:34

      Бедный Кокорин так устал в Монако петь и пить под гимн страны, что до сих пор отойти не может. Но вы господин Митрофанушка добавьте ему зарплату, а то у него на следующий визит в Монте Карло не хватает. Tам шампанское подорожало ведь в Европе сейчас кризис

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 17 августа 2016, 16:32

      сегодня Бикеич наконец то вступит в Пищеблок главным поваром

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Garrincha58 17 августа 2016, 18:13

      Отсос Петрович, а не Курбан Бекиич!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > 17 августа 2016, 18:17

      Чтобы Спартаку и восточной команде было интереснее пережить перелёты, матчи предлагаю провести на Мальдивах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 17 августа 2016, 16:05

      Опять враньё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 17 августа 2016, 15:47

      часть 2 марлезонского балета

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 17 августа 2016, 15:17

      Даешь Федуна-а-а-а-а!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 августа 2016, 15:14

      Карпина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 17 августа 2016, 15:08

      ..."суперпроекту"-Карпин !!!
      ..."ветеринару" посвящается

      -1
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      Рейтинг: +44

      Kareon 17 августа 2016, 14:16

      Валера верим

      3
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