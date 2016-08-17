«Ростов» может встретиться с «Динамо» в 1/16 Кубка России, ЦСКА – с «Енисеем»

Стали известны пары команд, которые сойдутся в борьбе в 1/16 финала Кубка России. Действующий чемпион ЦСКА сыграет с победителем пары «Динамо» (Барнаул) – «Енисей» (Красноярск), а серебряный призер «Ростов» проведет матч с сильнейшим из дуэта «Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва). Кроме того, «Зенит» встретится с «Тамбовом» или «Калугой», а «Спартак» примет победителя противостояния «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск).

Кубок России. 1/16 финала

ЦСКА (Москва) – Динамо (Барнаул)/Енисей (Красноярск)

Ростов (Ростов-на-Дону) – Балтика (Калининград)/Динамо (Москва)

Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов/Калуга

Мордовия (Саранск)/Торпедо (Москва) – Анжи (Махачкала)

Тюмень/Сибирь (Новосибирск) – Томь (Томск)

Оренбург – Волгарь (Астрахань)/Легион-Динамо (Махачкала)

Тосно – Долгопрудный/Арсенал (Тула)

Спартак (Москва) – Сахалин (Южно-Сахалинск)/СКА-Хабаровск (Хабаровск)

Урал (Екатеринбург) – Нефтехимик (Нижнекамск)/Челябинск

Локомотив (Москва) – Химки/Текстильщик (Иваново)

Черноморец (Новороссийск)/Факел (Воронеж) – Терек (Грозный)

Шинник (Ярославль)/Смоленск – Крылья Советов (Самара)

Кубань (Краснодар)/Энергомаш (Белгород) – Уфа

Чита/Луч-Энергия (Владивосток) – Рубин (Казань)

Сокол (Саратов)/Волга (Ульяновск) – Амкар (Пермь)