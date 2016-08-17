Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» может встретиться с «Динамо» в 1/16 Кубка России, ЦСКА – с «Енисеем»

«Ростов» может встретиться с «Динамо» в 1/16 Кубка России, ЦСКА – с «Енисеем»

17 августа 2016, 12:49
12

Стали известны пары команд, которые сойдутся в борьбе в 1/16 финала Кубка России. Действующий чемпион ЦСКА сыграет с победителем пары «Динамо» (Барнаул) – «Енисей» (Красноярск), а серебряный призер «Ростов» проведет матч с сильнейшим из дуэта «Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва). Кроме того, «Зенит» встретится с «Тамбовом» или «Калугой», а «Спартак» примет победителя противостояния «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск).

Кубок России. 1/16 финала

ЦСКА (Москва) – Динамо (Барнаул)/Енисей (Красноярск)

Ростов (Ростов-на-Дону) – Балтика (Калининград)/Динамо (Москва)

Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов/Калуга

Мордовия (Саранск)/Торпедо (Москва) – Анжи (Махачкала)

Тюмень/Сибирь (Новосибирск) – Томь (Томск)

Оренбург – Волгарь (Астрахань)/Легион-Динамо (Махачкала)

Тосно – Долгопрудный/Арсенал (Тула)

Спартак (Москва) – Сахалин (Южно-Сахалинск)/СКА-Хабаровск (Хабаровск)

Урал (Екатеринбург) – Нефтехимик (Нижнекамск)/Челябинск

Локомотив (Москва) – Химки/Текстильщик (Иваново)

Черноморец (Новороссийск)/Факел (Воронеж) – Терек (Грозный)

Шинник (Ярославль)/Смоленск – Крылья Советов (Самара)

Кубань (Краснодар)/Энергомаш (Белгород) – Уфа

Чита/Луч-Энергия (Владивосток) – Рубин (Казань)

Сокол (Саратов)/Волга (Ульяновск) – Амкар (Пермь)

Источник: РПЛ
Россия. Кубок ЦСКА Ростов Зенит Анжи Томь Оренбург Арсенал Спартак Урал Локомотив Ахмат Крылья Советов Уфа Рубин Амкар-Пермь
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1471428963
Молодежка у Ростова поедет
Ответить
firs04
1471433253
Да уж Спартаку точно полетать придется. Зениту опять фартит.
Ответить
bset
1471438389
Вперед, Калуга!!!
Ответить
iglls73
1471441607
А где же Краснодар?
Ответить
Cardinal 777
1471916076
Надеюсь на матч с Динамо(Барнаул) Сычев не перейдет в Енисей на 10 минут чтобы голов назабивать за 10 тысяч долларов...
Ответить
tambovchanin
1472019615
сжимаем кулачки сегодня за Тамбов))
Ответить
artem27066
1472032852
Тамбов надо сегодня выигрывать у Калуги чтобы попадать на зенит
Ответить
Inks
1472108261
Админы, вы бы хоть даты матчей 1/16 финала написали!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
Вчера, 19:00
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
Вчера, 17:09
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
Вчера, 15:38
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
Вчера, 14:21
4
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
3
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+