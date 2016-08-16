Осинов: «Спартак» должен понять Бердыева, решившего поддержать «Ростов» в матче с «Аяксом»

Экс-капитан «Ростова» Михаил Осинов поделился ожиданиями от предстоящего квалификационного матча в раунде плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса». Также бывший игрок желто-синих подчеркнул, что «Спартак» должен отнестись с пониманием к выбору Курбана Бердыева поддержать свою экс-команду в таком важном поединке. Напомним, по информации СМИ, именно желание наставника помочь дончанам пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов препятствует скорому подписанию контракта с красно-белыми.

– Бердыев объявил об уходе из «Ростова» и, тем не менее, полетел с командой в Амстердам. Как оцениваете этот поступок?

– Как говорится «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Ему хочется все это до конца довести. Понятное дело: прошли весь путь вместе и остался всего один шаг до группы Лиги чемпионов. Это же мечта каждого мальчишки. Поступок Бердыева, безусловно, огромный плюс для ребят. Он чисто по-человечески решил поддержать команду и, думаю, руководство «Спартака», поймет этот шаг.

– Если «Ростов» пройдет «Аякс», допускаете, что Бердыев может вернуться?

– Все возможно. Не знаю причин его ухода, но в любом случае человек выбирает там, где ему лучше.

– Кто фаворит в этой паре?

– Ну если бы не то, что случилось с «Ростовом», им были бы россияне. А так на данный момент все-таки «Аякс». Голландской команде на руку то, что сейчас происходит с дончанами.

– Проблемы с деньгами, неопределенность с тренером – насколько могут сказаться эти факторы на настроении и игре команды?

– Ребята при Бердыеве находили возможность и силы выходить на поле, защищать честь клуба. В команде никто не голодает. Деньги выплатят, тем более, в «Ростове» всегда были какие-то проблемы с финансами.