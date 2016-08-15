«Рубин» не планирует расставаться с Рыжиковым, Кузьминым и Караденизом

«Рубин» на своем официальном сайте разместил заявление, в котором опроверг слухи об уходе их клуба Сергея Рыжикова, Олега Кузьмина и Гекдениза Карадениза.

«Не в правилах ФК «Рубин» комментировать различные домыслы и слухи, но в данном случае речь идет о лидерах команды и попытках нарушить ту семейную атмосферу, которой всегда славится наш клуб. Поэтому мы хотим подчеркнуть – Сергей Рыжиков, Гeкдениз Карадениз и Олег Кузьмин – патриоты клуба, сердце «Рубина», наша семья. Мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы», – говорится в заявлении «Рубина».