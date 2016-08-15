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  • «Наполи» не будет приобретать Де Шильо и сосредоточится на переходе Кришито

«Наполи» не будет приобретать Де Шильо и сосредоточится на переходе Кришито

15 августа 2016, 08:19
5

Руководство «Наполи» находится в поисках усиления позиции левого защитника. Сообщается, что неаполитанский клуб отказался от идеи приобретения у «Милана» Маттиа Де Шильо, чтобы сосредоточиться на переговорах с «Зенитом» о переходе Доменико Кришито. Отмечается, что прошлые предложения сине-бело-голубыми были отвергнуты, однако неаполитанцы все же надеются на положительный исход.

В нынешнем сезоне Кришито провел за «Зенит» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Милан Зенит Кришито Доменико Де Шильо Маттиа
Комментарии (5)
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tambovchanin
1471239517
надо отдавать пока предлагают на его место есть жирков да и смольников может сыграть,хоть какие то деньги выручим
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Garrincha58
1471240562
Кришито давно уже не тот что был при Спаллетти, постоянно косячит
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Добрый Фей
1471244664
Кришито нормальный игрок,просто мотивации нет ,он давно уйти хочет вот и косячит чтоб продали....
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Chesn0k
1471252405
заменить его в зените некем - на этой позиции есть только жирков, но он уже возрастной и подвержен травмам
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