«Наполи» не будет приобретать Де Шильо и сосредоточится на переходе Кришито

Руководство «Наполи» находится в поисках усиления позиции левого защитника. Сообщается, что неаполитанский клуб отказался от идеи приобретения у «Милана» Маттиа Де Шильо, чтобы сосредоточиться на переговорах с «Зенитом» о переходе Доменико Кришито. Отмечается, что прошлые предложения сине-бело-голубыми были отвергнуты, однако неаполитанцы все же надеются на положительный исход.

В нынешнем сезоне Кришито провел за «Зенит» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.