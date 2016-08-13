Тимощук закончил карьеру в сборной Украины

Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук завершил свою карьеру в сборной Украины.

«Я принял важное для себя решение – закончить с выступлениями за национальную команду. Казалось, что еще недавно все началось, но оглянувшись назад, я понимаю, что в сборной уже с 2000 года. Это решение я принял еще во время чемпионата Европы 2016. И это непростой шаг для меня. Хочется сказать отдельное спасибо всем болельщикам, которые всегда были рядом и поддерживали нас в дни побед и поражений. Спасибо всем тренерам с которым удалось поработать за это время и, конечно, моим партнерам по сборной. Для меня было огромной честью представлять Украину на футбольном поле и за его пределами», – написал Тимощук в Instagram.