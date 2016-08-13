«Локомотив» доверяет Пашинину, но смотрит в сторону Бердыева

«Локомотив» пока не намерен заниматься поиском нового главного тренера. Руководство клуба доверяет исполняющему обязанности наставника Олегу Пашинину и ждет от него результатов. Тем не менее, железнодорожники следят за ходом переговоров между экс-тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым и «Спартаком», и вплоть до их окончания не собираются принимать решение относительно главного тренера.

Напомним, ранее президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с Бердыевым.