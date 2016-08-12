Воронин: «Пытался отговорить Нойштедтера от выступлений за сборную России»

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Воронин заявил, что пытался отговорить полузащитника Романа Нойштедтера от выступлений за сборную России.

«Я знаком с Ромой с 2000 года, мы с его папой вместе играли в «Майнце». Когда Рома подавал документы на российское гражданство, я с ним в Дюссельдорфе встречался, беседовал. Если честно, даже пытался отговорить его. «Ты не понимаешь, на что идешь! – говорил ему. – Ты вырос в Германии, у тебя другой менталитет, другие взгляды», – отметил игрок.