РФПЛ. «Оренбург» заработал первое очко в матче с «Амкаром»

Третий тур российской Премьер-лиги завершился противостоянием «Оренбурга» и «Амкара». Матч завершился вничью 0:0. Хозяева заработали первое очко в элитном дивизионе российского футбола, а «Амкар» вышел на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур

Оренбург – Амкар (Пермь) – 0:0 (0:0)

Оренбург: Абакумов, Андреев, Афонин, Бамба (Маркелов, 75), Воробьев, Ефремов, Малых, Аде, Полуяхтов, Померко (Делькин, 83), Прудников (Саная, 61).

Амкар: Селихов, Анене (Салугин, 72), Гиголаев (Милькович, 61, Джикия, Зайцев, Занев, Идову, Йовичич, Комолов, Огуде, Шиндер (Костюков, 56).

Предупреждения: Афонин, 26; Померко, 59; Саная, 78 – Шиндер, 33; Салугин, 74; Идову, 90.

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Миланов, 90.

Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Коробов (Жуков, 72), Емельянов, Лунгу (Ставпец, 79), Павлюченко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Натхо, 62), Вернблум, Тошич (Миланов, 71), Еременко, Головин (Ионов, 66), Траоре.

Предупреждение: Лунгу, 19 – нет.

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Полоз, 8; 0:2 – Полоз, 14; 1:2 – Жулиано, 50 (с пенальти); 2:2 – Эзатолахи, 73 (в свои ворота); 3:2 – Джорджевич, 85.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Гарай, Кришито (Джорджевич, 46), Жирков, Хави Гарсия, Маурисио (Жулиано, 46), Витсель, Шатов, Кокорин (Кержаков, 71).

Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Навас, Новосельцев, Кудряшов, Нобоа, Калачев (Эзатолахи, 46), Гацкан, Полоз (Байрамян, 83), Бухаров (Ерохин, 55).

Предупреждения: Смольников, 29; Гарсия, 33; Витсель, 45; Кокорин, 68; Джорджевич, 86 – Калачев, 18; Гацкан, 30; Навас, 50.

Удаление: Гацкан, 44.

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Родич, 3; 1:1 – Смолов, 52.

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон, Концедалов, Родич (Бато, 88), Таранов, Цаллагов, Башкиров, Чочиев, Яхович (Корниленко, 80), Бруно (Ткачев, 82).

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Ахмедов (Жоазиньо, 65), Торбинский, Газинский, Перейра (Вандерсон, 46; Куасси, 85), Петров, Смолов, Ари.

Предупреждения: Таранов, 34; Родич, 75 – нет.

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Попов, 21; 1:1 – Девич, 45.

Рубин: Рыжиков, Бергстрем, Санчес, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Ткачук, 52), Оздоев, Сонг, Саму (Жемалетдинов, 90), Канунников, Жонатас (Девич, 27).

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Таски, Ещенко, Зобнин (Тимофеев, 87), Фернандо, Глушаков (Зе Луиш, 79), Попов (Мельгарехо, 63), Промес.

Предупреждения: Сонг, 82; Санчес, 90 – Попов, 45; Фернандо, 72; Боккетти, 90;

Томь (Томск) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Самодин, 9.

Томь: Коченков, Бордачев, Пульич, Дьяков, Тен (Яблонски, 67), Тишкин, Чуперка, Бикфалви (Баляйкин, 85), Попов (Дудиев, 88) , Пугин, Самодин.

Уфа: Шелия, Аликин (Батютин, 76), Никитин, Васин, Ваньек (Марсиньо, 83), Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов, Безденежных, Обляков (Абдулавов, 46).

Предупреждения: Пульич, 55; Чуперка, 69 – Стоцкий, 42; Безденежных, 53.

Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Маевский, 45.

Анжи: Беленов, Гаджибеков, Лазич, Ямбере, Тигиев (Газимагомедов, 64), Гасанов, Маевский, Эбесилио (Боли, 71), Мусалов, Бериша, Будковский (Менса, 90).

Арсенал: Герус, Денисов, Горбатюк, Беляев, Тесак, Шешуков, Бехрамов, Стеклов (Смирнов, 80), Шевченко (Аппаев, 82), Мухаметшин (Власов, 55), Форбс.

Предупреждения: Ямбере, 15; Эбесилио, 29; Бериша, 82; Будковский, 90; Гаджибеков, 90 – Беляев, 58; Денисов, 80.

Терек (Грозный) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Иванов, 5; 1:1 – Шкулетич, 35.

Терек: Городов, Плиев (Мохаммади, 59), Семенов, Родолфо (Анхель, 84), Уциев, Пририс, Кузяев, Грозав, Роши (Митришев, 61), Иванов, Мбенгуе.

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Янбаев, 68), Денисов, Шишкин, Миранчук, Ндинга, Тарасов, Самедов, Касаев (Майкон, 88), Шкулетич (Чорлука, 81).

Предупреждения: Семенов, 29; Иванов, 77 – Пейчинович, 32, 78; Денисов, 37; Ндинга, 62.

Удаление: Пейчинович, 78.