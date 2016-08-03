Ринат Билялетдинов: «Камболов мог лечиться где-то на стороне, к каждому полицейского не приставишь»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о ситуации с возможным применением допинга полузащитником казанского клуба Русланом Камболовым.

«Допускаю, что Руслан мог лечиться где-то на стороне, к каждому полицейского не приставишь. Кто-то мог ему что-то посоветовать, об этом же никто не докладывает. Если игрок хочет что-то сделать – хорошо, если посоветуется. Это в лучшем случае. Тогда обсуждаем – стоит ли ехать на лечение в Израиль или можно то же самое сделать здесь. Нужно лететь в Мюнхен к профессору Пфайферу или полетишь в Италию, а может в Америку. Помню, были предложения использовать сверхновые методы в Южной Корее. Но все это должно контролироваться.

Конечно, ничего нельзя применять на стороне без согласования с клубным доктором. Это может плохо закончиться. Лекарства могут быть взаимоисключающими или вместе не дадут такого эффекта, как поодиночке. Это определяют врачи. Опять же – есть порядок, должна быть личная карта больного, где все это указывается», – сказал Билялетдинов.