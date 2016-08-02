Навас: «Едем в Брюссель только за положительным результатом»

По словам защитника «Ростова» Сесара Наваса, его команда едет в Брюссель за положительным результатом. Напомним, что завтра ростовчанам предстоит сыграть против «Андерлехта» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Андерлехт» – команда, проповедующая атакующий футбол. Бельгийцы, наверное, будут иметь преимущество своего поля.

Но мы едем в Брюссель только за положительным результатом. Очень хочется победить и продолжить борьбу в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

В первом матче была зафиксирована ничья (2:2).