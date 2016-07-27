ФНЛ. «Кубань» сыграла вничью с «Тосно» и другие результаты

В матчах третьего тура первенства ФНЛ «Факел» добился ничьей со «Спартаком-2», «Сокол» на своем поле минимально одолел «Луч-Энергию» благодаря голу Мануковского, а «Кубань» в родных стенах не смогла переиграть «Тосно».

Первенство России. ФНЛ. 4-й тур

Факел (Воронеж) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Яковлев, 19; 1:1 – Саталкин, 29.

Сокол (Саратов) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мануковский, 3.

Кубань (Краснодар) – Тосно (Ленинградская область) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кутьин; 1:1 – Житнев, 77.