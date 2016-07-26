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    Лопырева: «Семак найдет общий язык со сборниками, они его уважают»

    Телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия», посол чемпионата мира -2018 Виктория Лопырева оценила шансы Черчесова, Бердыева, Семака и Бородюка на работу в сборной России.

    «Дружу с Семаком и его супругой Аней. Сегодня Сергей один из тренеров «Зенита». Но я думаю, что он должен попробовать возглавить сборную. Уверена, Сергей найдет общий язык с ребятами, потому что они его уважают.

    Бердыев, работая с моим родным клубом, доказал, что ему по силам навести порядок и в сборной. С Черчесовым, к которому отношусь с большим уважением, тоже знакома. Это очень грамотный наставник. А вот с Бородюком судьба не сводила», – рассказала Лопырева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2016 08:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 29 июля 2016, 17:49

      Вместе с Нагиевым будешь тренером))

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 26 июля 2016, 18:55

      Лучше бы мальчика в детском саду спросили, он бы больше о сборной рассказал. тоже мне :-))) нашли кого и о чём спросить. Или это стёб такой на Бомбардире?

      1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 26 июля 2016, 17:08

      Когда говорили, что тренером сборной может стать женщина, некая Облопырева поняла это, как прямое указание своему заменителю мозга и вот результат: она гл. тренер, Семак - второй.

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 26 июля 2016, 11:26

      Сколько ж она дней этот текст учила

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 26 июля 2016, 11:25

      зачем это мнение на бомбардире? совсем новостей нет?

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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 26 июля 2016, 11:01

      Ее никто ни трахаит вот и сует нос свой матрена

      0
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      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:36

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://c.trktp.ru/bcS3

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 10:16

      Нужно Вику поставить старшим тренером сборной, вот тогда порядок будет, тем более Мутко намекал.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 июля 2016, 10:12

      ))) самак должен быть тренером потому что я дружу с его женой...вот дура!!((( если только язык общий может найти поболтать со сборниками.((

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 26 июля 2016, 10:14

      чтото ты часто лезть начала в спорт лопырева!! иди в дом 2 лучше..

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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 10:10

      Не надо такому уважаемому человеку как Сергей Богданович лезть в это болото, пусть набирается тренерского опыта в клубе, а то потом всех собак на него повесят.

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