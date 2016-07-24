МЛС. Дрогба и Джовинко оформили по хет-трику

В матче регулярного чемпионата МЛС «Монреаль» на своем поле разгромил «Филадальфию». В ворота гостей влетели пять мячей, три из которых забил Дидье Дрогба. В другом матче «Торонто» нанес крупное поражение «Ди-Си Юнайтед». Героем этой встречи стал итальянский нападающий Себастьян Джовинко, на счету которого три мяча.

МЛС. Регулярный чемпионат

Монреаль – Филадельфия – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Дрогба, 19; 2:0 – Дрогба, 42; 3:0 – Дрогба, 52; 3:1 – Понтиус, 72; 4:1 – Пьятти, 87; 5:1 – Манкозу, 90+1

Торонто – Ди-Си Юнайтед – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Джовинко, 21; 1:1 – Джеффри, 24; 2:1 – Дельгадо, 29; 3:1 – Джовинко, 39; 4:1 – Джовинко, 90+1

Коламбус – Орландо – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Тчани, 20; 2:0 – Камара, 45+6 (пен.); 2:1 – Молино, 65; 2:2 – Ларин, 70

Нью-Инглэнд Революшн – Чикаго – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Уотсон, 85

Хьюстон – Ванкувер – 0:0

Колорадо – Даллас – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хэрстон, 44; 1:1 – Уллоа, 82