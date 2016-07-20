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    Семин: «Рассматриваю любые варианты продолжения карьеры»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что последним местом работы 69-летнего специалиста был «Анжи».

    «Что касается продолжения моей деятельности в футболе, то здесь пока что пауза.

    Было бы мне интересно поработать в структуре РФС? Я рассматриваю любые варианты продолжения карьеры, которые связаны с футболом и в которых я смог бы принести пользу – как тренерскую, так и административную. О каких-либо существующих предложениях обычно говорят уже тогда, когда есть контракт», – заявил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2016 18:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 21 июля 2016, 12:17

      да отдыхай уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июля 2016, 20:18

      Нет,Палыч,пора на покой. Всё же возраст.Спасибо тебе за всё.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:18

      Сагласен,Юр ... вино,кино и домино...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 20 июля 2016, 19:09

      Рыбалка,Охота,Домино,Нарды,Подкидного!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -313

      Китaец > Клим Чугункин. 20 июля 2016, 19:25

      Назови мне тренера, с которым Локомотив добивался бОльших успехов? Дважды чемпион, дважды суперкубок. Четырежды кубок. 8 медалей серебра и бронзы я не считаю. Скорее бы каникулы кончились. Много вас далбаёбов стало.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 20 июля 2016, 19:02

      Видимо пенсия маленькая...

      -1
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