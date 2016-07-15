Гаджиев: «Новым главным тренером сборной России должен быть россиянин»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что новым наставником сборной России должен стать отечественный специалист.

«Никакой иностранный тренер не сделает то, что могут сделать те, которые всю жизнь прожили в России и служат нашему футболу и которые готовы всегда к действиям вне зависимости от того, где они находятся.

Выбор тренера – это, безусловно, очень важный момент. Но если исходить из того, что мы выберем тренера и все будет у нас «ОК», то мы глубоко заблуждаемся. Я думаю, что если говорить о том, кто должен быть – россиянин или иностранец, то я однозначно говорю, что должен быть россиянин», – отметил Гаджиев.