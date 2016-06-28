Агент Халка: «Китайцы торопятся. Сделка пока не закрыта»

Сделка по переходу форварда «Зенита» Халка в китайский «Шанхай Ист Азиа» пока не завершена. На данный момент футболист улаживает некоторые моменты по личному контракту.

«Халк сейчас в пути. Он пока в Европе. И сказал мне, что некоторые детали еще не обсудили, так что сделка не закрыта. Китайцы слишком торопятся, объявляя об официальной презентации и о подписании контракта», – заявил агент Халка Акас Феллеггер

Ранее сообщалось, что «Зенит» получит за трансфер бразильца 55 миллионов евро, а сам он будет зарабатывать в Китае 20 миллионов в год.