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МЛС. Мовсисян помог «Реалу» одержать волевую победу, гол Кочиша не спас «Чикаго»

23 июня 2016, 11:04
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось несколько матчей. В одном из них нападающий «Реал Солт Лэйк» Юра Мовсисян отметился голом в ворота «Нью-Йорк Рэд Буллз», что позволило его команде одержать волевую победу.

В еще одной встрече известный по выступлениям за «Локомотив» и «Ростов» Рэзван Кочиш забил в ворота «Филадельфии Юнион», но это не помогло его команде избежать поражения.

МЛС. Регулярный чемпионат

Реал Солт Лэйк – Н.Й. Рэд Буллз – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Баах, 7; 1:1 – Мовсисян, 65; 2:1 – Аллен.

Филадельфия Юнион – Чикаго Файр – 4:3 (3:1)

Голы: 0:1 – Аккам, 2; 1:1 – Кэмпбэлл; 2:1 – Алберг, 15; 2:3 – Алберг, 45; 4:1 – Алберг, 56 – с пенальти; 4:2 – Кочиш, 69; 4:3 – Хали, 80.

Лос-Анджелес Гэлакси – Колорадо – 0:0 (0:0)

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Весь мир Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Кочиш Рэзван Мовсисян Юра
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