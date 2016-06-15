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В «Амкаре» просматривают двух нападающих

15 июня 2016, 15:22
5

Во вторник на просмотр «Амкара» в Пермь прибыли два нападающих – Станислав Прокопьев и Федор Дворников. Последним клубом 29-летнего Прокопьева был хабаровская «СКА-Энергия». Также футболист выступал за «Тосно». Последним клубом 23-летнего Дворникова были подмосковные «Химки». До этого он выступал за «Биолог-Новокубанск». Кроме того, он выступал за молодежный состав «Ростова».

Также с основным составом начали тренировки два амкаровца – вернувшийся из аренды в ФК «Псков» полузащитник Василий Алейников и нападающий молодежного состава Антон Гооге.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Трансферы Амкар-Пермь Дворников Федор Алейников Василий Гооге Антон
Комментарии (5)
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84aivengo
1465997170
мне это чем интересно?? всякую хрень не постите,админы
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Keeper161
1466014797
ДВОРНИКОВ НЕ ПЛОХ
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