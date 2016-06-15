В «Амкаре» просматривают двух нападающих

Во вторник на просмотр «Амкара» в Пермь прибыли два нападающих – Станислав Прокопьев и Федор Дворников. Последним клубом 29-летнего Прокопьева был хабаровская «СКА-Энергия». Также футболист выступал за «Тосно». Последним клубом 23-летнего Дворникова были подмосковные «Химки». До этого он выступал за «Биолог-Новокубанск». Кроме того, он выступал за молодежный состав «Ростова».

Также с основным составом начали тренировки два амкаровца – вернувшийся из аренды в ФК «Псков» полузащитник Василий Алейников и нападающий молодежного состава Антон Гооге.