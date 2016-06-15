Промес вернется из отпуска позже остальных игроков «Спартака»

Игроки «Спартака» в ближайшее время выйдут из отпуска. Завтра и послезавтра футболисты должны пройти медицинский осмотр, а на 17 июня намечена первая тренировка в Тарасовке. Там же пройдет и начальный сбор красно-белых перед новым сезоном, после чего последуют сборы в Австрии и Германии.

Помимо Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова, находящихся сейчас во Франции, в расположение московской команды позже приедут игроки, которые после окончания чемпионата России проводили матчи за свои национальные сборные. В частности, речь идет о голландце Квинси Промесе и болгарине Ивелине Попове.

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