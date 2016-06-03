Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может стать тренером петербургской команды. Об этом сообщил новый наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу.

«У меня великолепные отношения с Тимощуком. Это был первый крупный трансфер в «Шахтере». Президент донецкого клуба до этого не хотел никого продавать, но я помог Анатолию в осуществлении перехода. Это произошло после товарищеского матча, Дик Адвокат подошел к нам и спросил, можно ли приобрести Тимощука. Я подумал: «Зенит» – большой клуб, почему бы этого не сделать?». Он попал в «Зенит», и все это время я нахожусь с ним в отличных отношениях. У него много предложений, в том числе и на Украине, и от Федерации футбола Украины. Но я знаю, что он очень хотел бы поработать в «Зените», – сказал Луческу.