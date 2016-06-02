Иванович: «Россия – очень серьезная команда»

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович, который известен в России по выступлению за «Локомотив», назвал команду Леонида Слуцкого одной из лучших в Европе.

«Впереди нас ждет матч против очень серьезной команды. Сейчас Россия находится на завершающей стадии подготовки к чемпионату Европы. Этот матч – шанс для Сербии понять свое место на фоне одной из лучших команд Европы. У нас есть хорошие шансы сыграть лучше, чем против Кипра и Израиля», – приводит слова Ивановича Novosti.rs.

Товарищеский матч сборных Сербии и России состоится 5 июня в Монако.